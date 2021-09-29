Плановая госпитализация временно прекращена в больницах Саратовской области.

Мера эта вынужденная, — сообщили в региональном минздраве.

Планово пациентов пока не принимают в стационары из-за резкого увеличения числа болеющих коронавирусом, — сообщил накануне замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.

Исключение сделано лишь для медицинских организаций фтизиатрического, психиатрического и онкологического направления. — уточнил Шувалов во время брифинга 28 сентября.

В минздраве посчитали целесообразным приостановить проведение профосмотров, в том числе — диспансеризацию определенных групп взрослого контингента и детей. Исключение сделано лишь для периодических медосмотров.

Дневные стационары из-за притока ковидных больных также временно закрыты.

Шувалов сообщил, что коечный фонд для больных COVID-19 в Саратовской области используется сейчас на 94%. Планируется открыть ещё более 300 дополнительных коек в ковидных госпиталях, под которые перепрофилируют, в частности, родильные дома.

Между тем, переполнены и инфекционные отделения, где в палатах и коридорах лежат взрослые и дети с обычными простудными заболеваниями. Свою роль в этом сыграл холодный сентябрь и отсутствие отопления в жилом секторе, детских садах и поликлиниках.