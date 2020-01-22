Анонимная жительница Саратова в сети Интернет обратилась к министру образования области Ирине Седовой.

Женщина просит чиновницу обратить внимание и разобраться в ситуации, когда школьных учителей заставляют в нерабочее и неоплачиваемое время ходить по домам и собирать информацию о проживающих детях до 18 лет. Речь идет о микрорайоне Солнечный-2. Эти данные педагоги должны потом внести в электронную систему.

— На основании какой статьи закона этим должны заниматься простые учителя? Кто оплатит это мероприятие? Вы думаете это легко и быстро? Кто обеспечит безопасность учителей от неадекватных жильцов, собак и так далее? Сколько будет продолжаться это издевательство? Сколько можно превращать учителей в рабов? — возмущается автор поста.

Профильное министерство прокомментировало жалобу учителей, пишет «КП-Саратов«. В министерстве сказали, что такой мониторинг проводится ежегодно для понимания четкой картины школьной администрацией комплектования учениками на будущий год. Также обходы помогают выявить неблагополучные семьи.

Помимо этого, опасные районы учителя и сотрудники школы посещают с правоохранителями и справкой с места работы.

В минобразе отметили, что согласно статье 99 ТК РФ привлечение к такой деятельности допускается только с письменного согласия, а родители в свою очередь могут не давать сведения о детях.