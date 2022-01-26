Депутаты Саратовской облдумы 26 января сняли начисленные надбавки к пенсиям чиновников.

Напомним, ранее вместе с 25% повышением зарплат областным чиновникам с начала 2022 года, автоматически поднялись доплаты к пенсии вышедшим в отставку и на пенсию замещавшим государственные должности Саратовской области.

Предложение отменить повышение надбавок, которые могли составить свыше 20 тысяч рублей каждому, выдвинул губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Депутаты единогласно проголосовали за это. Нововведения касаются 132 человек.