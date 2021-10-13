В областном центре перевозчикам дана установка вакцинировать 80% сотрудников.

В ходе очередного рабочего совещания 13 октября заместитель областного министра транспорта и дорожного хозяйства Иван Козаченко распорядился привить от коронавирусной инфекции не менее 80% персонала.

Процедуре обязательной вакцинации в обязательном порядке будут подвергнуты водители и кондукторы. Об этом заявил Козаченко. В противном случае персонал не будет пущен на линию.

Уточняется, что до 15 ноября нужно успеть сделать первую прививку от ковида. Вторую — до 15 декабря.