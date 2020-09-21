8 октября в Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет онлайн-семинар Владислава Бермуды «Как привлечь новых клиентов с нулевыми затратами».

«Маркетинг – это не хорошая реклама, маркетинг – это когда к вам стоит очередь из клиентов», — утверждает Владислав Бермуда, главный эксперт в сфере кросс-маркетинга в России.

Кросс-маркетинг – действующий инструмент, направленный на повышение узнаваемости и привлечения внимания к бренду, товару или услуге за счет коллабораций с другими компаниями. Конечной целью данного вида маркетинга является частичный обмен аудиториями, расширение клиентской базы и вовлеченности.

В течение трех часов Владислав Бермуда будет делиться с саратовскими предпринимателями идеями, которые они смогут сразу же применить в жизни и увеличить доход своего бизнеса уже через несколько дней. Кроме этого, Владислав раскроет слушателям методики, которые работают по принципу сарафанного радио и, в дальнейшем, помогут участникам семинара зарабатывать не только на своем продукте, но и на ресурсе, которым они обладают.

На практическом семинаре будут затронуты следующие темы:

— Кросс-маркетинг как инструмент эффективного развития бизнеса и привлечения клиентов без затрат на рекламу;

— Создание добавочной ценности к своему продукту, для увеличения среднего чека и повторных покупок. Как продавать в 10 раз дороже рынка;

— Креативные инновационные инструменты для взрывного роста продаж и отстройки от конкурентов. Топ 8 маркетинговых инструментов;

— Как «упаковать» свою экспертность, донести ее до целевой аудитории и создать поток внимания, заявок и заказов;

— Привлечение внимания вашей целевой аудитории онлайн, создание входящего потока лидов. Опросы, блогеры, лидеры мнений;

— Как отстроится от конкурентов и сделать свое предложение совершенно уникальным и не сравниваемым.

Спикер семинара — Владислав Бермуда, мастер креативного маркетинга, ведущий эксперт по кросс- маркетингу в России, который входит в ТОП-10 самых востребованных спикеров в сфере маркетинга в России. Автор книг «25 креативных идей на миллион», «88 креативных идей на миллион», «20 креативных кейсов на миллион».

Участие в семинаре бесплатное, необходима предварительная регистрация по ссылке.

Мероприятие проходит в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.