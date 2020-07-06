В 2020 году расширен перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке. У предпринимателей, чьи товары попали под обязательную маркировку, много вопросов, ведь нарушение правил маркировки чревато штрафами и конфискацией товара. Со 2 июля Центр “Мой бизнес” расширил программу бесплатных консультаций новым направлением — консультациями по маркировке.

Для бизнеса маркировка — это дополнительная защита бренда и оптимизация расходов за счет внедрения электронного документооборота. В то же время, покупателю маркировка позволяет мгновенно проверить подлинность товара с помощью приложения “Честный знак”.

В Центре предпринимателя “Мой бизнес” уже реализуется программа бесплатных консультаций по пяти приоритетным направлениям: финансовое планирование; правовое обеспечение деятельности; маркетинговое сопровождение и бизнес-планирование; подбор персонала и вопросы применения трудового законодательства РФ; SMM и продвижение в интернет.

В рамках нового направления, предприниматели, которым необходима помощь в работе с проведением мероприятий по маркировке товара или оформлению сопутствующей электронной документации, могут обратиться за консультацией к специалисту по следующим вопросам:

— регистрация и работа в системе маркировки и прослеживаемости “Честный знак”;

— проведение маркировки остатков товаров в системе “Честный знак”;

— консультации по правилам маркировки молочной продукции, обувных товаров, питьевой и минеральной воды;

— консультации по технологическим решениям для реализации маркировки товаров молочной продукции/ питьевой и минеральной воды/ легкой промышленности на производствах;

— рекомендации по работе с электронными документами (УПД, УКД, УПДи);

— консультации по передаче прав на товары между юридическими лицами при помощи ЭДО_Лайт;

— консультации по возврату товаров в оборот и перемаркировке;

— консультации по продажам товаров при интернет-торговле;

— консультации по перемаркировке товаров при возврате без средства идентификации от покупателя.

По вопросам маркировки консультирует эксперт Центра предпринимателя “Мой бизнес” Юрий Почтарев, общественный представитель уполномоченного по защите прав предпринимателей в сфере маркировки, член Опоры России, управляющий компании ООО “Рэй”.

Зарегистрироваться на получение консультации можно по ссылке или по телефону горячей линии: 8(800)301-43-64.

Программа бесплатных консультаций реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».