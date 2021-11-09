Центр предпринимателя «Мой бизнес» приглашает предпринимателей региона на бесплатный практический онлайн-курс «Бизнес-маркетинг».

В рамках программы участников ждет 5 занятий, посвященных основным этапам в маркетинге, практика на доступном и понятном языке, домашние задания с обратной связью, а также полезные бонусы в виде чек-листов по стратегии.

После прохождения курса студенты получат необходимые знания и инструменты, которые помогут им разработать эффективную маркетинговую стратегию для своего бизнеса и увеличить количество клиентов.

Программа курса:

-Основы продвижения бизнеса.

Как должна работать система привлечения. Какие частые ошибки мы допускаем.

— Алгоритм запуска рекламы.

Обсудим, через какие этапы подготовки нужно пройти, чтобы выстроить постоянный поток покупающих клиентов.

— Ключевые метрики.

На примерах посмотрим, как оцифровать маркетинг и продажи и сделаем это.

— Выбор методов рекламы.

Познакомимся с алгоритмом анализа конкурентов. Задача — понять, в чем вы сильнее, и не повторять ошибок.

— Исследование клиентов.

Как стать идеальным решением для своих клиентов. Как наши клиенты могут нам помочь сэкономить до 100% рекламного бюджета.

— Создание собственного УТП (экономим на рекламе и получаем дополнительный рабочий инструмент).

— Целевая аудитория.

Как выбрать сегмент аудитории, который будет покупать?

— Каналы продвижения.

Какие каналы рекламы дают результат, какие параметры учитывать при выборе канала?

— Воронка продаж.

Unit-экономика, вороВка продаж, декомпозиция — обсудим, как это работает, разберем примеры.

— Поиск подрядчиков.

Алгоритм выбора подрядчика: поиск, проверка, договоренности.

— Удаленка.

Удаленная работа с маркетологом, как сделать это эффективно?

— Масштабирование.

Как масштабировать ваши рекламные компании без потери окупаемости?

Автор курса — Кирилл Липай, эксперт предпринимательских программ; предприниматель с 6-ти летним стажем; владелец онлайн-школы по интернет-маркетингу для предпринимателей; консультант по маркетингу и продажам Корпорации жилищного строительства и ипотеки. Кирилл разработал более 50 маркетинговых стратегий для федеральных и региональных компаний, а в рамках собственного проекта MalikSpace Сhel организовал 26 крупных мероприятий и более 600 мастер-классов с Игорем Манном, Брайаном Трейси и Сергеем Азимовым.

Принять участие в онлайн-курсе могут субъекты МСП старше года. Подать заявку на участие можно по ссылке https://mybiz64.ru/bizmarketing . Курс стартует, как только будет набрана группа.

Программа реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного Президентом РФ, при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития Саратовской области.