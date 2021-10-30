Накануне, 28 октября, в Саратове состоялась онлайн встреча для бизнесменов, темой которой стал контент для продвижения в соцсетях.

Спикером выступил руководитель digital-агентства STEP Андрей Никоноров. Участники смогли узнать, как создать необычный контент, который с большей вероятностью выстрелит в интернете. Главная мысль семинара заключалась в том, что для создания качественного продающего контента нужно мыслить вне рамок, ведь креатив всегда привлекает публику.

Также Андрей Никоноров назвал несколько сервисов для создания контента: snapseed

и lightroom для редактирования фото, vn и inshot – для видео. Искать вдохновения он предложил на сайтах pinterest и vimeo.

Мероприятие проходило в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.