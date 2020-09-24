Центр поддержки предпринимателя «Мой бизнес» организует бизнес-поездку во Владимир для представителей субъектов малого и среднего бизнеса.

22 октября делегация региональных предпринимателей отправится с бизнес-миссией в город Владимир. Бизнес-миссия – это прекрасная возможность наладить деловые отношения с коллегами из соседних регионов, рассказать о себе, поделиться профессиональным опытом и найти новых партнеров.

Организация каждой такой поездки основывается на индивидуальном подходе к конкретному предпринимателю: специалисты Центра «Мой бизнес» на официальном уровне взаимодействуют с предпринимателями принимающего региона и разрабатывают деловую программу. Отметим, что Центр поддержки предпринимательства решает все организационные вопросы, связанные с проездом, проживанием, программой и трансфером.

В конце августа плодотворно завершилась бизнес-миссия в Нижний Новгород. В состав саратовской делегации вошли 10 компаний, в том числе по энергопоставкам, услугам колл-центра, производству сувенирной продукции и другие. Деловая программа бизнес-миссии была очень насыщенной. В Торгово-промышленной палате прошли переговоры Саратовских предпринимателей с бизнес-сообществом Нижнего Новгорода в формате b2b. На второй день саратовская делегация посетила «Агентство по развитию кластерной политики и предпринимательства», которое курирует деятельность территориальных кластеров и оказывает содействие в их развитии.

Кроме этого, предприниматели посетили Технопарк – государственное учреждение, оказывающее поддержку малому и среднему инновационному предпринимательству Нижегородской области на всех стадиях проектной деятельности: от идеи до коммерциализации продукта.

Уже сегодня делегация саратовских предпринимателей отправится с бизнес-миссией в Пензу. В рамках визита делегации будет предусмотрено посещение инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе, деловые встречи и b2b переговоры.

Следующая деловая поездка состоится 22 октября во Владимир. Предприниматели, которые заинтересованы в участии в бизнес-миссии, могут подать заявку по ссылке.

Бизнес-миссии проводятся в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.