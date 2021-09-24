Саратовский центр «Мой бизнес» организует лекцию для предпринимателей, на которой можно будет бесплатно освоить азы переговорного мастерства.

Спикер мероприятия Светлана Воронкова — руководитель тренингового центра «Амикон», эксперт по финансовым вопросам ведения бизнеса и переговорам, поделится своим опытом в ведении переговоров и научит грамотно выстраивать отношения с клиентами и партнерами.

Посетители тренинга узнают: какие существуют виды переговоров, стратегии их ведения, методы разрешения конфликтов и основные ошибки, которые допускают новички, а также смогут освоить навыки самопрезентации.

Мероприятие пройдет при поддержке центра «Мой бизнес», действующего в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», запущенного Владимиром Путиным, при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.