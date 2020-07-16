Аферисты продолжают совершенствовать свои незаконные методы, в этот раз в полицию обратились две продавщицы из Саратова с заявлениями о мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

В Волжский отдел полиции обратилась 35-летняя продавщица, которую обманули на 10,5 тысячи рублей. Женщине позвонила на рабочий телефон неизвестная, которая представилась генеральным директором магазина и сказала оплатить за доставку товара указанную сумму. Продавщица так и поступила, переведя всю сумму на указанный неизвестной счет.

В этот же день в Ленинский отдел полиции обратилась 47-летняя продавщица одежды. С ней произошла практически идентичная ситуация: позвонил мнимый директор магазина и попросил из кассы перевести 15 тысяч рублей за установку рекламного баннера. Продавщица указания выполнила.

По данным фактам возбуждены уголовные дела. Полиции еще предстоит разобраться в ситуации и найти мошенников, а пока УМВД России по Саратову призывает жителей быть бдительными.