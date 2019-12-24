Ежегодно тонкий лед становится причиной гибели людей. Как правило, среди погибших чаще всего оказываются дети и рыбаки. Невзирая на предупреждения спасателей и инспекторов ГИМС, они выходят на лед, часто недооценивая опасность.

Одна из самых частых причин трагедий на водоёмах — алкогольное опьянение. Люди неадекватно реагируют на опасность и в случае чрезвычайной ситуации становятся беспомощными.

Уважаемые дети и взрослые! Во избежание трагических случаев: соблюдайте элементарные правила безопасности на льду, помните, безопасным лед считается при толщине не менее 12 см. Запрещается ходить по льду под мостами, рядом с любыми водными сооружениями, в местах впадения в водоем ручьев и рек, — рассказали в региональном ГУ МЧС.

Также родителям советуют не оставлять детей без присмотра.

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно сообщите об этом по телефону службы спасения 101 (звонок бесплатный) или 01.

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