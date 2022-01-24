В Саратове юных любителей природы приглашают к участию во Всероссийском юниорском лесном конкурсе «Подрост». Мероприятие проводится при поддержке министерства природных ресурсов и экологии РФ, сообщает пресс-служба минприроды Саратовской области.

Школьники смогут посоревноваться в номинациях «Лесоведение и лесоводство», «Экология лесных животных», «Экология лесных растений», «Проектная природоохранная деятельность».

Также смогут принять участие и студенты, и педагоги. Для них предусмотрены отдельные номинации.