Сотрудниками полиции пресечены незаконные действия организаторов подпольного бизнеса, которые вовлекали девушек в занятия проституцией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Известно, что саратовским студенткам предлагали вакансии администраторов гостиничных комплексов, а когда девушки приходили непосредственно на собеседование, им предлагали заняться нелегальной, но высокооплачиваемой работой.

Когда здание на Кумысной поляне проверяли сотрудники полиции, организаторы утверждали, что данное помещение — гостиничный комплекс, а девушки работают танцовщицами.

В дальнейшем стало известно, что за дополнительную доплату танцовщицы оказывали и интимные услуги. Но попасть в здание было непросто, для этого нужны были специальные клубные карты.

Сотрудники полиции и Росгвардии изъяли журналы с записями клиентской базы, средства связи и записи с камер видеонаблюдения. В данный момент следствие продолжается для выявления новых подробностей дела и установления организаторов незаконного бизнеса.