Участие в акции приняли региональные координаторы партийных проектов «Единой России».

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» Юлия Литневская поздравила ветеранов, проживающих в Заводском районе Саратова, с наступающим Днём Победы. По доброй традиции, вместе с ней участие в акции «В гостях у ветеранов», которая в этом году в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией проходит с соблюдением повышенных мер предосторожности, приняла президент благотворительного фонда «Неравнодушные сердца», региональный координатор партийного проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова. Она подчеркнула, что считает своим священным долгом принять участие в поздравлении ветеранов, ставшем для их семьи традицией в преддверии самого главного и масштабного праздника нашей страны – Дня Победы.

Моя средняя дочь вместе с нами принимает участие в волонтерской деятельности с начала ввода ограничительных мер в связи с пандемией. Старшая дочь решила идти по стопам бабушки, посвятившей свою жизнь медицине и спасавшей жизни на фронте во время Великой Отечественной – она отправляется в Москву для того, чтобы вступить в войну с вирусом, уже в наши дни забирающим жизни тысяч людей, – рассказала Фетисова.

Песнями военных лет ветеранов поздравила методист художественного отдела Городского дома культуры национального творчества Екатерина Осипенко, отметившая, что каждый год вместе с Юлией Литневской участвует в акции «В гостях у ветеранов».

Чувство глубочайшего уважения и гордости переполняет меня, когда я вижу эти живые легенды. Нам повезло, что до наших дней дожили ветераны той страшной войны, и мы можем из первых уст услышать душевные героические истории этой великой битвы. Победа в Великой Отечественной войне – героический подвиг народа. День Победы мы отмечаем как главный праздник страны, – подчеркнула Осипенко.

Одним из первых принимал поздравления Анатолий Апехтин, для которого Великая Отечественная окончилась в Маньчжурии. После войны он проработал 47 лет на авиационном заводе. Другой ветеран, Григорий Новомлинов, во время войны был радистом, а после ее окончания работал плотником, восстанавливая разрушенное после войны Поволжье.

Война кончилась – мне 19 лет было, а я в 17 лет ушел в армию, почти два года воевал. Хорошо, что я в авиации был, как вспомогательная сила, – вспоминает Новомлинов.

Анастасия Монахова встретила войну, когда ей было 20 лет, в столь молодом возрасте она пережила тяготы и лишения войны, однако и по сей день сохраняет бодрость духа. С каждым годом ветеранов, которые мужественно и героически прошли через все тяготы и невзгоды военного времени, становится всё меньше. Главное, что мы можем сделать для героев Великой Отечественной войны – это чтить и свято хранить память об их поистине Великой Победе, подчеркивает Юлия Литневская.

Комментируя участие в акции «В гостях у ветеранов» на своей странице в социальной сети «Инстаграм» региональный координатор партпроекта «Историческая память» отметила:

Нам с вами, друзья, ещё есть кого поблагодарить за возможность жить на этой прекрасной земле. Спасибо нашим ветеранам за новую весну под мирным лазурным небом.

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