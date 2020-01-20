Депутат Саратовской облдумы Станислав Денисенко внес на рассмотрение парламента законопроект, который предполагает отмету взимание налога с автовладельцев электромобилей. Об этом сообщается на сайте заксобрания.

По мнению автора проекта, это должно поднять популярность экотранспорта.

— На сегодняшний день количество электромобилей в России ничтожно мало. В Саратовской области зарегистрировано восемь таких авто. В целях развития рынка электромобилей необходимы меры господдержки, к которым также можно отнести налоговые льготы, — говорится в пояснительной записке.

К тому же политик отметил, что подобные меры уже введены в нескольких регионах, в том числе в столице и Санкт-Петербурге. Со слов Денисенка, для саратовских владельцев экологичных автомобилей следует вовсе отменить налог.