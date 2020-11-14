Домой Рубрики Новости Саратова Саратовских водителей предупредили о скользких дорогах РубрикиНовости СаратоваСоцсфера Саратовских водителей предупредили о скользких дорогах По Новости Саратова - 14.11.2020 134 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Завтра, 15 ноября, в Саратовской области ожидается минусовая температура, поэтому на дорогах региона будет скользко. В региональном ГУ МЧС отметили желтый уровень опасности. Водителей призывают быть максимально внимательными. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Трамвай №3 вспыхнул напротив галереи “Каштан” в Саратове Две поликлиники откроются в Саратове в 2021 году Ирина Седова: у школьников должно быть максимум три онлайн-урока ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Трамвай №3 вспыхнул напротив галереи “Каштан” в Саратове Новости Саратова - 14.11.2020 0 Сегодня вечером, 14 ноября, в центре Саратова произошло ЧП. Вспыхнул второй вагон трамвая №3 в сцепке напротив галереи “Каштан”, на перекрестке улиц Рахова и Вавилова.... Две поликлиники откроются в Саратове в 2021 году 14.11.2020 Саратовских водителей предупредили о скользких дорогах 14.11.2020 Ирина Седова: у школьников должно быть максимум три онлайн-урока 14.11.2020 Четырехмесячный ребенок и девушка пострадали в столкновении иномарок в Саратове 14.11.2020