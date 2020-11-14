Завтра, 15 ноября, в Саратовской области ожидается минусовая температура, поэтому на дорогах региона будет скользко.

В региональном ГУ МЧС отметили желтый уровень опасности.

Водителей призывают быть максимально внимательными.

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