Инспекторы ГИБДД Саратовской области призвали водителей отказаться сегодня от поездок на трассах или поехать на общественном транспорте.

Причина — неблагоприятная погода, прогнозируется сильный снег и туман.

Если поездку отложить никак нельзя и необходимо воспользоваться именно своей машины, стоит быть особенно осторожными на дорогах. Отказаться от заездов на встречную полосу, соблюдать дистанцию до других машин, не забывать о ремнях безопасности и перевозке детей исключительно в специальных креслах.