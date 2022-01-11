Сегодня, 11 января, Госавтонспекция Саратовской области обратилась ко всем водителям Саратова с призывом о строгом соблюдении ПДД в условиях гололеда. Об этом сообщает пресс-служба инспекции.

—В ходе резких колебаний температур на дорогах образовалась наледь. Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой дороге возрастает в разы, поэтому водитель должен заблаговременно снижать скорость, приближаясь к пешеходным переходам и перекрёсткам, категорически избегать опасных манёвров обгона и выезда на полосу встречного движения.

Пешеходам следует быть осторожными не меньше, чем водителям: перед тем, как начать переходить дорогу, необходимо убедиться, что все машины остановились полностью,- отметили в ведомстве.

Также в инспекции указали на то, что самым опасным временем являются ночные и утренние часы.