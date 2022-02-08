Сегодня, 8 февраля, на Саратовскую область опустился густой плотный туман. Из-за него в ГИБДД напомнили водителям и пешеходам о внимательности на дорогах, сообщает пресс-служба.

—В условиях недостаточной видимости следует включить максимум внимания на дороге, так как в туман объекты всегда кажутся более отдаленными, чем в действительности. Для большего эффекта, помимо ближнего света фар, необходимо включать и противотуманные фары. Как передние, так и задние.

Не рекомендуется применять дальний свет, так как он рассеивается и только ослепляет встречный транспорт. Остановитесь, если продолжать движение в условиях тумана сложно,-написали в обращении.