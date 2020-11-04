Сегодня, 4 ноября, синоптики прогнозируют в Саратовской области туман с видимостью 500 метров и менее, поэтому водителям стоит быть особенно осторожными. Об этом сообщили в областном УГИБДД.

Особенно внимательными нужно быть на загородных трассах, где видимость значительно хуже, чем в населенных пунктах. По возможности лучше отказаться от таких поездок.

Лучше выбирать ту скорость, которая позволит остановиться и избежать столкновения в случае появления внезапного препятствия на пути и не забывать о противотуманных фарах, включении поворотников.

Пешеходам стоит пересекать дорогу в установленных местах и убедившись, что транспорт успел остановиться. Можно надеть одежду со световозвращающими элементами, чтобы быть заметными для шоферов.