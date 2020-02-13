Госавтоинспекция призывает водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.

В связи с обильным выпадением осадков возможно осложнение движения на дорогах, поэтому автомобилистов просят соблюдать дистанцию и боковой интервал между машинами. Рекомендуется снизить скоростной режим до минимума во избежание ДТП с пешеходами, у которых может быть ограничен обзор зонтом или капюшоном.

Кроме того в связи с праздничными выходными сотрудники ГИБДД призывают отказаться от вождения в пьяном виде и использовать такси.