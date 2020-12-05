В Саратовскую область пришел туман, а на дорогах в связи с морозами стало скользко.

Региональная госавтоинспекция обращается к шоферам с призывом быть осторожнее на дорогах. Нужно выбирать, с какой скоростью ехать, в зависимости от состояния трассы и конкретной ситуации. Не забывать о дистанции и боковом интервале, отказаться от необдуманных маневров и обгонов.

А также быть предельно внимательными при проезде перекрестков и пешеходных переходов.

Об осторожности не нужно забывать и пешеходам, в вечернее время лучше надеть одежду со световозвращающими элементами.