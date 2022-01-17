Саратовских водителей, возвращавшихся домой на прошлой неделе через Волгоградскую область, просят помочь найти ребенка.

Клич автолюбителям кинулм волонтеры «Лиза Алерт Саратов», участвующие в поисках 15-летней Айлиты Ли.

Она пропала утром 13 января по пути в школу из села Чухонастовка Камышинского района Волгоградской области. На уроки не пришла, домой она не вернулась.

Приметы Айлиты: рост 155 сантиметров, телосложение худощавое, карие глаза, волосы светло-каштановые, длинные.

В день пропажи девочка была одета в оранжевый пуховик, черные брюки, черные сапоги и розовую шапку.