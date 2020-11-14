Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин сообщил, что сейчас с врачами проводятся разъяснительные беседы о том, что не нужно назначать антибиотики для профилактики.

В этом случае человека придется лечить даже дольше, чем если бы он заболел коронавирусом.

Подобные препараты должны продавать только по рецепту.

То, что сейчас твориться с ажиотажем на цефтриаксон, который никак не может использоваться при вирусной пневмонии, я называю саботажем. Это не препарат, который снижает температуру и помогает при вирусной инфекции, — подчеркнул он.

Напомним, ранее зампред правительства Саратовской области Сергей Наумов призывал саратовцев не закупаться лекарствами впрок.

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