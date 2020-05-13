В Саратовской области нет очагов особо опасных инфекций. Об этом в среду, 13 мая, сообщает Управление ветеринарии области.

Так, исключена возможность заражения африканской чумой свиней (АЧС), птичьего гриппа и сибирской язвы.

Кроме того, продолжается контроль за ситуацией с АЧС. Для этого в Балаковской и Энгельсской лаборатории проводят исследования боиматериала животных.

— Весенняя профилактическая кампания в животноводческих хозяйствах области, направленная на выявление больных животных и иммунизацию поголовья против инфекционных заболеваний, завершена в утвержденные планами-графиками сроки, — заверили в управлении ветеринарии.