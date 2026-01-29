Саратовский перевозчик отказался от автобусного маршрута №8А из-за сильной конкуренции

В Саратове закрывается автобусный маршрут № 8А, связывающий микрорайон Солнечный-2 и больницу имени Разумовского.

Как сообщает «Транспортный Саратов», компания-перевозчик отказалась от работы, сдав свидетельство из-за невозможности конкурировать на маршруте.

Действие лицензии прекратится через три месяца, за которые администрации необходимо найти нового перевозчика. Обычно это происходит через открытый конкурс.

Альтернативой служат маршрутные такси № 8Б, которые с января работают по брутто-контрактам. Эта система предполагает оплату перевозчику только при полном соблюдении всех требований договора, включая число рейсов и оснащение транспорта.

Ольга Сергеева