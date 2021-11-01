Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала, когда саратовским автомобилистам нужно будет менять «обувь» на машинах.

По прогнозам синоптиков, эта неделя ещё будет теплой, а на следующей область ожидает переменная погода и похолодание. Уже с 10-го октября начнут выпадать осадки смешанного типа.

Из-за этого на дорогах начнет образовываться гололедица, что и послужит причиной для смены резины.

Синоптик порекомендовала владельцам авто заранее обеспокоиться об этом, чтобы не допустить на дорогах региона возникновения опасных ситуаций.