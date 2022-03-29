Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рекомендует главврачам срезать наполовину свою зарплату в случае провала госзакупок на поставку медицинского оборудования.

Как информирует пресс-служба минздрава региона, в ходе совещания с руководителями районных больниц и поликлиник о модернизации первичного звена здравоохранения Костин озвучил цифры закупаемого оборудования

В текущем году нужно закупить 198 единиц медтехники, среди которых — маммографы, рентгены, флюорографы, аппараты КТ и МРТ.

По некоторым лечебным учреждениям уже видны отставания в темпе приобретения оборудования.

В этих условиях Костин рекомендует ускориться.

— Заранее предлагаю добровольно отказаться от половины заработной платы в случае срыва конкурсных процедур. За каждой единицей оборудования стоит человек, который нуждается в диагностике на современном аппарате. И если своей нерасторопностью вы лишаете пациента этой возможности — отвечайте. В том числе, рублем, — заявил Костин.