Заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин рекомендует главврачам срезать наполовину свою зарплату в случае провала госзакупок на поставку медицинского оборудования.
Как информирует пресс-служба минздрава региона, в ходе совещания с руководителями районных больниц и поликлиник о модернизации первичного звена здравоохранения Костин озвучил цифры закупаемого оборудования
В текущем году нужно закупить 198 единиц медтехники, среди которых — маммографы, рентгены, флюорографы, аппараты КТ и МРТ.
По некоторым лечебным учреждениям уже видны отставания в темпе приобретения оборудования.
В этих условиях Костин рекомендует ускориться.
— Заранее предлагаю добровольно отказаться от половины заработной платы в случае срыва конкурсных процедур. За каждой единицей оборудования стоит человек, который нуждается в диагностике на современном аппарате. И если своей нерасторопностью вы лишаете пациента этой возможности — отвечайте. В том числе, рублем, — заявил Костин.