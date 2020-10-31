Жителям Саратовской области напомнили о правилах безопасности во время прогулок в лесу и сбора грибов.

В ГУ МЧС региона уточнили, что с собой лучше взять нож, спички в полиэтиленовом мешке, компас, дождевик, продукты, воду, заряженный мобильник. Лучше надевать яркую одежду с неестественными для леса цветами.

Не забудьте, что солнце утром всегда на востоке, в полдень на юге, а вечером на западе. Если небо заволокло облаками, следует обратить внимание на мох на деревьях, он растет с северной стороны.

Заблудились — худшим решением будет паниковать и бегать из стороны в стороны. Нужно периодически подавать сигналы о помощи, прислушаться — может, слышно транспорт или лай собак и идти на этот звук.

Если вы около ручья, нужно идти по нему до реки, по реке до населенного пункта. Можно также звать на помощь — вас могут услышать рыбаки, грибники и охотники. Вечером нужно подумать над организацией ночлега, сделать дрова для костра.