В работе лесничим Красноармейского района помогает квадрокоптер. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии области.

Оборудование, приобретенное в рамках нацпрокта «Экология» помогает обнаружить возгорания на ранней стадии. За полчаса квадрокоптер может исследовать четыре километра.

— В этом году в рамках лесной охраны в этом году проведено 2,17 тысячи патрулирований и рейдовых осмотров в лесах, в том числе с МВД и МЧС — 117. Выявлено 112 нарушений лесного законодательства, 81 виновное лицо привлечено к административной ответственности, а по 11 фактам материалы направлены в правоохранительные органы, — отметил Ренат Биктеев, заместитель начальника управления лесного хозяйства отдела федерального государственного лесного и пожарного надзора минприроды.

По словам главного лесничего Красноармейского лесничества Александра Тупикова, рейды носят ежедневный характер. Сегодня в лесу мужчина разводил огонь. В отношении него составили административный протокол по ст. 8.32 ч. 3 КоАП РФ нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарной режима. Ему грозит от четырех до пяти тысяч рублей административного штрафа.