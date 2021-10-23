Руководство Духовного управления мусульман Поволжья выпустило ряд рекомендаций на фоне роста ковида.

Так, запрещено приходить в мечеть всем больным или имеющим признаки болезни.

Пожилым мусульманам и мусульманкам старше 65 лет советуют также воздержаться от посещения коллективных намазов.

Кроме того, родителей просят не приводить на коллективные намазы детей младше 12 лет.

Всех мусульман просят сократить периодичность посещения коллективных намазов или даже воздерживаться от них в пользу домашних молитв.

Верующих попросили тепеливо относиться к обозначенным мерам и соблюдать рекомендации имамов.

— Аллах да позволит нам достойно вынести это испытание и да убережёт Аллах нас, наши семьи, мусульман и всех людей от заболевания! Амин! — написал в соцсетях муфтий Мукаддас Бибарсов.