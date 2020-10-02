Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала о недоплате денег за труд начинающих специалистов. Об этом она сообщила на встрече с педагогами.

В ней участвовали преподаватели из Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского и Энгельсского, Перелюбского, Александрово-Гайского, Ивантеевского и Озинского районов.
Она отметила, что вопрос неоднократно поднимал председатель ГД Вячеслав Володин.

Не должно быть случаев, когда зарплата «начинающего» педагога меньше 20 тыс. рублей. Проблемы выявляются. Минобразования области была проведена выборочная проверка в Саратове и Балаковском, Балашовском, Вольском, Энгельсском районах. В отдельных муниципальных школах доплаты начислялись в неполном объеме. Таких случаев быть не должно. Нельзя закрывать глаза на такие ситуации. При дальнейших плановых проверках этот вопрос будет на особом контроле, — отметила она.

В рамках федеральной программы «Земский учитель», выплаты за классное руководство, единовременное денежное пособие выпускникам при устройстве на работу в сельские в школы, которое повысилось в прошлом году с 50 до 100 тысяч рублей. Также единовременную денежную выплату получают учителя математики, физики, информатики и иностранного языка за первый год работы 40 тысяч рублей, за второй год работы 35 тысяч рублей, за третий год работы 30 тысяч рублей.



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