Зампред правительства Саратовской области Ирина Седова рассказала о недоплате денег за труд начинающих специалистов. Об этом она сообщила на встрече с педагогами.

В ней участвовали преподаватели из Саратова, Балаковского, Балашовского, Вольского и Энгельсского, Перелюбского, Александрово-Гайского, Ивантеевского и Озинского районов.

Она отметила, что вопрос неоднократно поднимал председатель ГД Вячеслав Володин.

— Не должно быть случаев, когда зарплата «начинающего» педагога меньше 20 тыс. рублей. Проблемы выявляются. Минобразования области была проведена выборочная проверка в Саратове и Балаковском, Балашовском, Вольском, Энгельсском районах. В отдельных муниципальных школах доплаты начислялись в неполном объеме. Таких случаев быть не должно. Нельзя закрывать глаза на такие ситуации. При дальнейших плановых проверках этот вопрос будет на особом контроле, — отметила она.

В рамках федеральной программы «Земский учитель», выплаты за классное руководство, единовременное денежное пособие выпускникам при устройстве на работу в сельские в школы, которое повысилось в прошлом году с 50 до 100 тысяч рублей. Также единовременную денежную выплату получают учителя математики, физики, информатики и иностранного языка за первый год работы 40 тысяч рублей, за второй год работы 35 тысяч рублей, за третий год работы 30 тысяч рублей.







