Центр предпринимателя «Мой бизнес» продолжает прием заявок на услугу по разработке сайтов, лендингов и интернет-магазинов.

Сложно представить современную компанию, у которой нет официального сайта или лендинговой страницы в сети Интернет. Функциональный сайт с привлекательным дизайном — это не только важная составляющая имиджа предприятия, но и эффективный инструмент, способный повысить лояльность потенциального клиента и отдать предпочтение конкретной компании в выборе необходимого товара или услуги.

Качественная работа профессионального разработчика или агентства – затратная статья, особенно для начинающих предпринимателей. В рамках услуги софинансирования Центр поддержки предпринимательства готов оплатить половину стоимости данных работ!

В рамках программы со стороны ЦПП оплачиваются следующие расходы на выбор:

— Разработка дизайн-макета и создание лендинговой страницы (одностраничного сайта). Максимальная сумма софинансирования со стороны ЦПП – 30 тысяч рублей;

— Разработка дизайн-макета и создание интернет-сайта. Максимальная сумма софинансирования со стороны ЦПП – 70 тысяч рублей;

— Разработка дизайн-макета и создание Интернет-магазина. Максимальная сумма софинансирования со стороны ЦПП – 100 тысяч рублей;

— Внедрение мобильного приложения для программы лояльности (UDS Game или иное). Максимальная сумма софинансирования со стороны ЦПП — 30 тысяч рублей.

В услугу разработки и создания сайта, интернет-магазина или лендинга входит аренда доменного имени сроком на один год и хостинг на один месяц.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Саратовской области и включенные в единый реестр субъектов МСП.

Подать заявку на получение услуги можно по ссылке.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.