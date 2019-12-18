18 декабря в Шахматном дворце Саратова открылся Форум «ФРАНЧАЙЗИНГ. РЕГИОНЫ».

Его участников, начинающих предпринимателей, а также тех, кто уже начал развивать свое дело, ждал мощный ликбез от ведущих профессионалов рынка, активный нетворкинг, форум-выставка, где представлены ТОП-10 франшиз России, а также выступления федеральных спикеров.

— Такие мероприятия проходят в разных городах, в том числе, Саратове. Возможность взять готовую модель, франшизу помогает удержаться на плаву. Но не все так просто — какую лучше выбрать, как они работают, какие подводные камни — об этом расскажут спикеры. Также будет информация для тех, кто создал свою компанию и хочет ее продать. Мы сами купили франшизу «Questoria» в Санкт-Петербурге семь лет назад. Ее основатели, Алексей Корсун и Евгения Колбина помогали нам. Судьба квестов достаточно трудна, но это сотрудничество помогло нам удержаться. Сейчас проще, государство предоставляет возможность получить знания начинающим предпринимателям. Помогает информационно: человек сможет узнать, как открыть ИП, какие есть виды налогов. Самое ценное — знания дают те люди, у которых уже есть свое дело. Можно задать вопрос, уточнить, правильно ты понял или нет. Ведь информация в интернете очень противоречива. Когда я участвовала в программе обучения предпринимателя, в октябре, нас было 25 человек. Были те, кто занимается бизнесом, и кто только хочет начать это делать, но боится. Несколько дней с нами занимались маркетологи, экономисты, финансисты. Даже я, работающая несколько лет, поняла, что мне есть чему поучиться. Это отличная возможность получить знания не на своих ошибках, а значит, сэкономить много денег, — рассказала представительница компании «Location» Елена Лобанова.

До начала торжественного открытия форума гости мероприятия могли поучаствовать в нетворкинг-игре. На первом этаже были представлены несколько станций, за прохождение которых люди получали игровую валюту. Причем каждая из них полезна и в реальной жизни: стена вакансий, где можно предложить свои услуги, зона для нетворкинга — возможность найти себе коллегу или компаньона для воплощения задумок, игры на ловкость и внимательность. Идти к победе можно одному или в команде — «франшизе». Тот, кто набрал больше всего денег, после подведения итогов получает приз от организаций, которые также пользуются мерами господдержки.

— Я начинающий предприниматель, занимаюсь производством первых съедобных ложек. Раньше работал технологом, пока однажды мой брат не нашел франшизу такого бизнеса. Нам понравилось, решили открыть. Такие мероприятия нужно проводить почаще, поскольку это дает знакомства с интересными людьми, можно скомпоноваться, поделиться идеей или наоборот, получить что-то новое для себя. До этого участвовал в форуме «Стартап Саратов», познакомился с людьми, думаю, что в будущем смогу с ними сотрудничать. Я всегда буду следить за мероприятиями, которые проводит центр «Мой бизнес», участвовать в них. Ведь нетворкинг — наше все, — поделился предприниматель Петр Легашов.

Кроме того, на первом этаже для бизнесменов были представлены товары для продажи. Часть из них можно было купить на вырученную игровую валюту, а что-то на реальные деньги.

Мы представляем международную языковую академию. У нас преподают английский, немецкий, испанский, итальянский, французский и китайский язык. На последний мы делаем активный упор потому что считаем, что это язык будущего. К участию в форуме нас привел поиск новых лиц потому что наша академия планируется расширяться. До этого участвовали в женском форуме «Мой бизнес». Эти мероприятия полезны, потому что здесь можно подцепить новую идею, завести знакомство, — рассказала представитель академии Ангелина Максимова.

После активного времяпровождения участники форума поднялись на второй этаж, где начиналась обучающая часть мероприятия.

— Сегодня на форуме присутствуют известные федеральные эксперты, опытные предприниматели, которые успешно реализовали свои проекты, инициативные люди, которые планируют открыть свой бизнес. В формате диалога можно обсудить все вопросы, понять, какие проблемы существуют, — обратился к присутствующим первый заместитель министра экономического развития Саратовской области Дмитрий Муравьев.

Отметим, что за сегодняшний день участники форума получат знания об основах франчайзинга, масштабировании бизнеса через франчайзинг, покупке франшизы и увидят непосредственно саму презентацию франшиз.

— В следующем году мы запускаем большую программу, где можно будет подобрать франшизу и упаковать свой бизнес во франшизу, продавать, масштабировать, выходить на новый уровень, новые регионы. Сегодня можно будет выбрать, пообсуждать франшизы, купить их, делать все, что угодно. Думаю, что всем будет это полезно, удачи, — сказал Александр Марченко, директор Центра предпринимателя «Мой бизнес».

После приветственных слов участники форума погрузились в работу, которая продлится до конца дня.

Мероприятие проводится при содействии министерства экономического развития Саратовской области в рамках реализации проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».