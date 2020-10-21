Сегодня, 21 октября, для саратовских предпринимателей провели вебинар «Женский Startup. Ну, во-первых, это красиво…», организованный ООО «Региональный ресурсный центр» при поддержке Саратовского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ».

В рамках вебинара спикеры рассказали о рыночных нишах, наиболее пригодных для женского предпринимательства, мерах государственной поддержки и консолидации женского бизнес-сообщества. Также участники подняли вопрос, если ли на данный момент грань между мужским и женским бизнесом.

Вебинар начала бизнес-тренер и коуч с опытом управления частным предприятием более 17 лет Елена Машинская, которая обозначила главный вопрос собрания — существует ли женское предпринимательство в целом? Спикеры обозначили ряд отраслей, в которых в большинстве случаев в качестве «основных игроков» представлены именно женщины. Например, индустрия красоты, языки и образование, стиль и мода.

Первой о своем бизнесе рассказала председатель реготделения организации «ОПОРА РОССИИ» и совладелец салона красоты «Дива» Наталия Панферова.

— Идея для бизнеса пришла спонтанно, ведь 26 лет назад мир был не такой, как сейчас — все торговали на базаре лосинами и хот-догами. А мне хотелось красоты. Тогда на открытие моего салона никто не пришел, а все друзья надо мной смеялись. К тому же, в те времена нас никто не учил бизнесу. Сейчас у предпринимателей есть много вариантов поддержки, начиная с обучения и заканчивая финансовой составляющей. Главное — гореть своим делом, — вспомнила она.

Тему подхватила учредитель и коммерческий директор ООО «Международная языковая академия» Валентина Акулина, которая рассказала, что, несмотря на кризисы коронавируса и мышиной лихорадки в Саратове, последние два года были очень успешны для организации благодаря государственно поддержке.

Спикеры посоветовали начинающим предпринимателям обращаться в Центр «Мой Бизнес», в котором помогут с рекламой, продвижением и обучением. Также женщинам порекомендовали провести самостоятельный анализ выбора ниши и анализ на уникальность своего продукта.

— Если в банку с солеными огурцами положить свежий огурец, то скоро он тоже станет соленым. Тем самым я хочу сказать, насколько важна среда в бизнесе. Очень важно общаться с такими же целеустремленными людьми, как и вы, — добавила Елена Машинская.

К концу вебинара спикеры поделились наставлениями для начинающих бизнесменов, одним из которых стала вера в себя и свое дело. Как отметила Валентина Акулина, нужно обязательно пробовать заниматься тем, что нравится, и не бояться. С ней согласилась Наталья Панферова и добавила, что важно вокруг себя иметь команду поддержки — семью и коллег.

В заключении Елена Машинская посоветовала предпринимателям быть «любопытной губкой», тем самым получать новую информацию и внедрять ее в свой бизнес.

Своим мнением о вебинаре поделилась Наталия Чемакина, которая занимается производством спецодежды и военной формы в Саратове уже 28 лет.

— Я постоянный участник всех мероприятий бизнес-девичника. В этот раз узнала некоторые новые меры о поддержке предпринимательства. Вебинар удобен тем, что его можно слушать и готовить на кухне, например. К тому же информация всегда позитивная, что особенно важно в кризис, а также для начинающих предпринимателей и выпускников учебных заведений для профориентации — понимание того, что есть бизнес в настоящее время. Хочу отметить, что всегда идет свежая и интересная информация от центра «Мой Бизнес», которая всегда обновляется,— поделилась впечатлениями Наталия Чемакина.

Мероприятие состоялось в рамках регионального проекта «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», разработанного по инициативе Президента Владимира Путина, при поддержке Минэкономразвития РФ и Минэкономразвития области.