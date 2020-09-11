В Центре предпринимателя «Мой бизнес» пройдет онлайн-семинар «SWOT-анализ для малого бизнеса. Где искать точки роста».

SWOT-анализ — один из общепризнанных инструментов в маркетинге и менеджменте. Он необходим для объективного анализа ситуации и помогает составить стратегию развития компании в соответствии с актуальными условиями рынка и учетом возможных рисков. Многие предприниматели не уделяют должного внимания анализу своей компании или не вполне корректно применяют SWOT-анализ. Между тем, данный инструмент подходит для всех видов и размеров бизнеса.

22 сентября, с 15:00 до 17:00, в Центре «Мой бизнес» пройдет вебинар, на котором предприниматели узнают, как применять метод SWOT-анализа, в чем состоят типичные ошибки, и чем этот метод может быть полезен малому бизнесу.

Программа вебинара:

1. Что такое «инструменты» в маркетинге и зачем они нужны малому бизнесу?

— какие бывают инструменты для решения маркетинговых задач;

— в чем их польза и в чем их ограничения;

— как предпринимателю выбрать «свой» набор инструментов.

2. Что такое анализ, кто и как его может проводить в малом бизнеса?

— что такое анализ в целом (часто употребляемое слово понимается по-разному, поэтому имеет смысл «сверить» понятия);

— место SWOT-анализ в общем анализе компании.

3. Идея SWOT-анализ: схема, логика заполнения, аналитика.

4. Примеры применения SWOT-анализа.

5. Кто может проводить SWOT-анализ для малого бизнеса?

Вебинар проведет Инна Карпухина — бизнес-тренер, консультант, тьютор Оpen University и Школы бизнеса»Диполь», МВА МИМ ЛИНК, доцент СГТУ, директор АРМК СОФИТ, практикующий маркетолог с невероятно большим опытом. Она разрабатывала маркетинговые стратегии для компаний: «Эконика», «Знак Хлеба», «Агротек», Балаковский пивкомбинат, «Радуга-ботлерс», «Саратовские авиалинии», «Белый ключ», «Экспресс Волга банк», «Римкер», Торговый дом «Аврора», «Энгельсский молочный комбинат», Медицинская клиника «Сова».

Участие в вебинаре бесплатное. Необходима предварительная регистрация через онлайн-форму по ссылке.

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.