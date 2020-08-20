Центр предпринимателя «Мой бизнес» запустил новую услугу по содействию выходу саратовских производителей в федеральные и региональные торговые сети.

Для многих поставщиков торговые сети являются приоритетным каналом сбыта своей продукции, поскольку контракт с магазинами гарантирует регулярные заказы, и, дополнительно, создает «имя» бренду. Однако не всем производителям удается легко зайти в торговые сети и представить товар на полках супермаркетов.

Для предпринимателей, которые хотят расширить территорию сбыта своего товара, центр «Мой бизнес» разработал спецпрограмму, в рамках которой региональным поставщикам помогут подготовить необходимый пакет документов, составить грамотное коммерческое предложение и провести переговоры с представителями торговой сети.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой необходимо подать заявку на содействие по выходу в торговые сети по ссылке.

Подробную информацию об условиях оказания услуги можно получить по телефону горячей линии: +7-800-301-43-64.

Центр «Мой бизнес» работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Минэкономразвития РФ и минэкономразвития Саратовской области.