Со вчерашнего дня снят запрет на ловлю рыбы в Волгоградском водохранилище с использованием всех разрешенных средств, сообщает пресс-служба комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области.

Ранее, с 1 мая до 30 июня, действовал нерестовый запрет на территории Волгоградского водохранилища в связи с сохранением благоприятных условий для воспроизводства рыбы.

Поэтому с 1 июля для рыбаков есть хорошие новости, теперь можно ловить рыбу с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.