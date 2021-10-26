С целью профилактики несчастных случаев в зоне движения поездов в гимназии
№108 города Саратова состоялся профилактический урок «Правила безопасности на
железнодорожном транспорте». Его провели активисты совета молодежи Саратовского
региона Приволжской магистрали для учащихся 5-х классов.
Гимназия расположена в Ленинском районе Саратова, неподалеку от
железнодорожного пути. Учитывая опасное соседство, организаторы рассказали
школьникам о правилах поведения на объектах железной дороги, раздали тематические буклеты и напомнили о трагических последствиях халатного поведения вблизи инфраструктуры и подвижного состава. В конце занятия была организована
тематическая викторина с вручением памятных подарков.
Напоминаем, что на объектах железнодорожного транспорта категорически
запрещается приближаться к контактной сети, а также залезать на крыши вагонов и
цистерн. Напряжение в контактной сети составляет 27,5 тысяч Вольт. Приближение к
токоведущим частям (проводам) на расстояние менее двух метров опасно для жизни!
Также в целях обеспечения безопасности запрещается ходить по путям в
неустановленных местах, запрыгивать на подножки движущегося поезда, перелезать
через автосцепные устройства между вагонами, подниматься на крыши вагонов.
Помните, что прослушивание музыки в наушниках, разговор по телефону и надетый
капюшон снижают бдительность. В результате дети могут не обратить внимания на
сигналы, подаваемые машинистом поезда, и не заметить приближающийся состав.
Призываем граждан быть бдительными и соблюдать правила безопасности вблизи
объектов железнодорожного транспорта. Железная дорога – это место повышенной
опасности!