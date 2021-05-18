В средней школе №45 города Саратова состоялся профилактический урок «Железная дорога – зона повышенной опасности!». Его провели специалисты Приволжской железной дороги и сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте. Мероприятие организовывалось с целью профилактики несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта.

Участникам встречи рассказали о правилах безопасного поведения на железной дороге, показали тематические видеоролики и напомнили о трагических последствиях «зацепинга» и других развлечений вблизи инфраструктуры. В конце занятия была организована тематическая викторина с вручением подарков и профилактических памяток.