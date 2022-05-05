Саратовские железнодорожники провели урок безопасности в школе №45

Октябрьского района Саратова. Мероприятие было организовано для учащихся 7 классов в рамках профилактической работы по предупреждению детского травматизма.

В связи с тем, что образовательное учреждение расположено вблизи станции

Саратов-2 и остановочного пункта Астраханский переезд, школьникам рассказали о

правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта. Кроме того,

организаторы раздали тематические буклеты и напомнили о трагических последствиях

халатного поведения рядом с инфраструктурой и в подвижном составе. В конце занятия была организована тематическая викторина.

Вопросам профилактики и предупреждения детского травматизма на Приволжской

магистрали традиционно уделяется особое внимание. В течение года железнодорожники проводят акции, в ходе которых посещают школы, детские сады и оздоровительные лагеря, раздают памятки, буклеты и показывают видеоролики на тему безопасности на железной дороге.