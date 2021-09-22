Во вторник, 21 сентября, сотрудники Приволжской магистрали провели урок
«Железная дорога – зона повышенной опасности» для учащихся 9-х классов
инженерного лицея Саратова. Мероприятие было организовано с целью профилактики
несчастных случаев на объектах железнодорожного транспорта в рамках месячника
«Безопасную железную дорогу – детям».
Организаторы рассказали школьникам о правилах безопасного поведения на
железной дороге, показали тематический фильм и напомнили о трагических
последствиях развлечений вблизи инфраструктуры и подвижного состава. В конце
занятия была организована блиц-викторина с вручением сувениров ОАО «РЖД» и
профилактических памяток.