Саратовским школьникам напомнили правила кибербезопасности

«Ростелеком» и детский технопарк «Кванториум» провели лекцию по цифровой безопасности, приуроченную ко Дню интернета, который отмечается ежегодно 30 сентября. Школьникам средних классов рассказали об онлайн-рисках и дали практические советы по защите от кибермошенников.

В начале занятия спикеры провели небольшой опрос, чтобы ребята представили, насколько часто они используют разнообразные интернет-сервисы. Оказалось, что у каждого из присутствующих есть смартфон и почти у всех — банковская карта. Большинство общается в мессенджерах и проводит время в онлайн-играх.

Юлия Яшкина, директор по работе с массовым сегментом Саратовского филиала компании «Ростелеком»:

«В цифровом мире, как и в жизни, нужно соблюдать правила безопасности. По данным МВД, четыре из пяти преступлений совершаются с помощью информационных технологий. В 80 процентах случаев злоумышленники применяют фишинговую атаку — психологическое воздействие на людей с целью получения денег или персональных данных. Наша задача — научить школьников распознавать возможные угрозы и правильно на них реагировать».

Эксперты провайдера напомнили учащимся о видах фишинга. Злоумышленники могут рассылать поддельные сообщения в мессенджерах или совершать фейковые звонки от лица сотрудника банка, службы доставки или правоохранительных органов. Вместе со спикерами подростки обсудили реальные жизненные ситуации, в которых они лично столкнулись с киберугрозами.

Мария Кузнецова, обучающаяся детского технопарка «Кванториум»:

«Однажды мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что моя мама попала в беду и ей срочно нужны деньги. Я прервала разговор и пообщалась с мамой. Оказалось, что у нее всё в порядке, а звонок был фальшивым».

Вместе со специалистами «Ростелекома» ребята вспомнили, что при работе в интернете нельзя передавать никому личную информацию, коды банковских карт, логины и пароли от учетных записей. Чтобы защитить свой аккаунт в мессенджерах, нужно установить двухфакторную аутентификацию и выбрать верные настройки конфиденциальности.

Андрей Стадников, начальник детского технопарка «Кванториум»:

«Мы пригласили на лекцию подростков, которые изучают программирование, технологии виртуальной реальности и робототехнику. Они хорошо ориентируются в цифровом мире и знают о самых распространенных рисках. Но в сети постоянно появляются новые опасности, и мы вместе с экспертами по информационной защите стараемся предоставить детям актуальные сведения о способах противодействиях мошенникам».

