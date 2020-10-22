На сегодняшнем брифинге в министерстве здравоохранения Саратовской области обсудили каникулы у школьников.

Заместитель начальника регионального Роспотребнадзора Ольга Кожанова предложила и.о.министра образования Саратовской области Елене Нерозе обратиться к родителям учеников в последний школьный день с предложением остаться дома, в регионе.

— Лучше сократить число выездов, чем более за границу. Если кто-то покинул область, то вернутся нужно будет с результатами обследования, пройти наблюдение. Ведь иначе можно занести инфекцию и усложнить эпидемиологическую обстановку, — сказала она.

Та ответила, что работа будет проведена.