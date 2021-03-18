С 19 марта по 19 апреля Региональный центр допризывной подготовки молодежи проводит заочный конкурс электронных открыток «Он век космический открыл», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Принять участие могут школьники региона от 8 до 16 лет. Они могут прислать работы в виде электронных открыток, сделанных в графическом редакторе, нарисованные на бумаге и отсканированные, коллажи из готовых рисунков, фотографий, клипартов.

Заявки на участие и творческие работы принимаются до 12 апреля на адрес электронный почты Оргкомитета: konkurs@patriotikasar.ru.

С Положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте организаторов https://www.patriotikasar.ru в разделе «Конкурсы и проекты».