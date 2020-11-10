На сегодняшний день школьники Саратова, Энгельсского и Балаковского районов переведены на дистанционное обучение.

Председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин на совещании с представителями сферы образования уточнил, что родители учеников должны иметь возможность напрямую решать все с руководством школы.

Особое внимание необходимо уделить здоровью учителей, а льготным категориям учеников будут выдавать продуктовые наборы на период дистанционного обучения.

За реализацию этих направлений предусмотрена личная ответственность глав комитетов образования.

Напомним, ранее Роспотребнадзор региона сообщал, что родители могут отправлять своих детей в школы к понедельнику.