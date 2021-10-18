В ходе оперативного совещания главой Саратова Михаилом Исаевым был озвучен ряд поручений.

Были озвучены в том числе такие важные вопросы, как предстоящие плановые отключения воды в центральной части города с обязательным информированием жителей, входящих в зону ограничения, — сообщили в пресс-службе мэрии Саратова.

Также решено развернуть масштабную информационную кампанию по способам участия граждан во Всероссийской переписи населения, акцентируя внимание, что для удобства можно использовать онлайн-анкету на сайте https://www.gosuslugi.ru/census;

Встал вопрос и о проведении служебной проверки по факту утреннего ДТП на ул. Соколовая, где из-за халатного отношения подрядной дорожной организации была создана аварийная ситуация:

«Виновные должностные лица привлечь к дисциплинарной ответственности. Аналогичное служебное расследование провести в связи с жалобами горожан на порчу автомобилей при переезде через трамвайные пути на перекрестке улиц Кутякова и Астраханская. На тех чиновников, кто допустил подобное, также наложить штрафные санкции», — потребовал Михаил Исаев.

Также глава города заявил о необходимости проверить механизм зачисления детей в образовательные учреждения.

«Нужно разорвать порочную практику, когда в школах Саратова учатся дети, неприкрепленные по прописке к данной организации. Понимаем, что нельзя быть категоричным, и исключения имеют место быть, но этим нельзя злоупотреблять. Поручаю заместителю по социальной сфере Александру Бурмаку подготовить жесткий регламент зачисления учащихся в школы», — подытожил глава областного центра.