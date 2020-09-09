На сегодняшнем заседании оперативного штаба начальник Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Ольга Кожанова рассказала о том, что учителям саратовских школ придется носить маски не только на уроках, но и вне классов.

— Есть требование для ношения масок для персонала в пищеблоках. На сегодняшний день это оправданно. Это средство профилактики для окружающих и источника инфекции, который об этом еще не знает, — уточнила она.

Председатель правительства Саратовской области Александр Стрелюхин отметил, что это рекомендации федерального Роспотребндазора, поэтому принято такое решение.