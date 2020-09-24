Состоялось торжественное вручение почетных знаков саратовским ветеранам. Их подвиг невозможно забыть в веках, ведь именно они подарили нашему поколению мирное небо над головой, возможность смотреть в светлое будущее, жить, любить и творить.

Председатель Саратовского областного совета ветеранов Евгений Усков обратился к присутствующим с теплыми словами поздравлений. Каждому почетному гостю вручили орден, свидетельство на него, цветы и памятные подарки.

На мероприятии присутствовали свыше десятка человек. Каждый из них, несмотря на возраст и пережитое тяжелое время, сохранил бодрость силы и духа, желание развиваться и любить жизнь такой, какой она есть.

— Я служил в авиации, когда вернулся с фронта — поступил в университет, закончил его, 20 лет строил Саратов. Привез с фронта язву желудка, лечился, начал заниматься народной медициной, увлекся парапсихологией. Пришел на бесплатный семинар Валерия Лепилова, теперь уже 30 лет я его заместитель, провожу лекции по этой теме, — делится Анатолий Лисицкий.

Ветеран рассказал, что до установления ограничений в связи с распространением коронавируса он занимался пением, читал басни, танцевал степ. Сейчас репетиции прекратились.

Также он ходил в бассейн, а сейчас плавание пришлось отложить из-за этого вынужденного перерыва.

Поэтому сейчас времяпровождение Анатолия Лисицкого стало более спокойным — просмотр телевизора, чтение книг.

Ветераны угостились чаем, прочитали стихи и пели песни.



